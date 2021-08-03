На Сумщине сбили пешехода ДТП произошло 8 августа, по ул. Центральная в селе Буйвалово на Кролеветчине.

Как предварительно установили работники полиции, 58-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ - 2106», допустил наезд на пешехода. В результате наезда 49-летний пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в Кролевецкую центральную районную больницу.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.