На Сумщине сбили пешехода

Как предварительно установили работники полиции, 58-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ - 2106», допустил наезд на пешехода. В результате наезда 49-летний пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в Кролевецкую центральную районную больницу.
По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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