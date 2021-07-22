На Сумщине соседская пьянка завершилась убийством

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковые офицеры полиции, следователи и работники других оперативных служб Конотопского районного отдела полиции и отделения полицейской деятельности 1 (г. Бурынь) оперативно установили ход событий того дня, - рассказывает временно исполняющий обязанности начальника Конотопского районного отдела полиции Александр Васильченко. - Оказалось, что во время совместного распития алкогольных напитков между 38-летним мужчиной и его 62-летним соседом возникла словесная перепалка. В ходе ссоры старший мужчина схватился за нож и нанес молодому ножевые ранения, от которых последний погиб».
Прибыв на место происшествия, сотрудниками полиции были установлены и опрошены все свидетели происшествия, которые и указали на возможного виновника преступления.
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении преступления.
В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Досудебное расследование продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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