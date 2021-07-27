ФК «Тростянец» вылетел из Кубка Украины

Среди 10 участников этого раунда был и ФК «Тростянец», который на выезде играл против ФК «Скорук» из Томаковки (Днепропетровская обл.). К сожалению. Дебютный матч оказался для тростянчан последним в этом розыгрыше. Они пропустили единственный мяч в игре на 70-й минуте и минимально уступили 0:1. Дальше идет «Скорук».
На следующей стадии в Кубке примут участие остальные три команды с Сумщины – ФК «Сумы». «Виктория» из Николаевки и липоводолинский «Альянс».
31 июля были сыграны полуфинальные матчи Кубка области по футболу....
В отличие от ФК «Сумы» остальные команды с Сумщины во втором туре чемпионата Украины по футболу во второй лиге победили...
Сегодня, 31 июля, пройдут игры 2-го тура в чемпионате Украины по футболу среди команд второй лиги ПФЛ....
Клуб нашел нового инвестора....
Оно опубликовано на странице ФК «Альянс» в Фейсбуке....