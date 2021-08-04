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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:32283

В Сумах автомобиль въехал в забор кладбища

Сообщение о ДТП, которое произошло на улице 2-я Железнодорожная, патрульные получили в ночь с 3 на 4 августа.

Прибыв на место ДТП, инспекторы обнаружили поврежденное транспортное средство Volkswagen Touareg, водитель которого снес почти 10 секций бетонного забора кладбища. Ни водителя, ни пассажиров на месте происшествия не было.

Впоследствии работники отдела розыска и обработки материалов ДТП областного управления патрульной полиции разыскали водителя иномарки. 42-летний мужчина объяснил, что, не придерживаясь безопасной скорости, он не справился с управлением, после чего допустил наезд на забор кладбища. Место ДТП гражданин оставил, не зная, что ему делать в этой ситуации.

На мужчину инспекторы составили два протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП.

Право Дтп
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