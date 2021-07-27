Александр Зинченко стал отцом Студент СумГПУ им. А.С. Макаренко Александр Зинченко стал отцом.

В семье Александра и Влады Зинченко родилась дочь.

«Родная, спасибо тебе. Вы – моя жизнь», – написал Зинченко в инстаграме.

Пара жената с 24 августа 2020 года, это их первый ребенок.