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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:05274

ФК «Виктория» и ФК «Тростянец» синхронно победили во второй лиге

В отличие от ФК «Сумы» остальные команды с Сумщины во втором туре чемпионата Украины по футболу во второй лиге победили своих соперников.

Николаевская «Виктория» принимала херсонский «Кристалл», который в прошлом сезоне выступал в первой лиге, но вылетел после одного года. Счет на 23-й минуте открыл Вадим Шаврин. Спустя две минуты гости сравняли благодаря пенальти, который реализовал Иван Глывый. А под конец тайма Шаврин сделал дубль. Во второй половине встречи голов зрители не увидели. В итоге 2:1, «Виктория» с 4 очками в двух играх на 7-м месте, столько же еще у шести команд (с 2-го по 8-е место). Вадим Шаврин с 3 голами лидирует в гонке бомбардиров.

ФК «Тростянец» играл дома с ФК «Волчанск». Обе команды являются дебютантами в профессиональном футболе. Тростянчане открыли счет на 27-й минуте – Виктор Сахнюк, удвоили на 38-й – Андрей Слипухин. Волчанцы ответили точным ударом на 40-й минуте – Никита Тепляков. И все – 2:1, тростянчане на 8-м месте с 4 очками.

Спорт Виктория Николаевка ФК Тростянец Футбол
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