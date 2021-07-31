В Сумах в аварии пострадала 60-летняя пассажирка

Инспекторы предварительно установили, что 32-летний водитель, управляя автомобилем Citroen Nemo, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Dodge Journey под управлением 29-летнего водителя.
Вследствие ДТП 60-летняя пассажирка автомобиля Dodge Journey получил телесные повреждения. Ее госпитализировали в больницу для оказания помощи.
На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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