Випускники кафедри військової підготовки СумДУ склали військову присягу Сьогодні, 31 липня, на плацу 27-ої артилерійської бригади відбулася урочиста церемонія складання військової присяги на вірність українському народові випускниками кафедри військової підготовки СумДУ.

Зміст навчальних занять кафедри складають предмети з бойового застосування артилерійських підрозділів, стрільби і управління вогнем артилерійських підрозділів, експлуатації і будови артилерійського озброєння, бойова робота артилерійських підрозділів, інженерна підготовка, тактична медицина, вогнева підготовка, стройова підготовка, статути Збройних Сил України. Навчальні заняття на кафедрі спрямовані на вивчення досвіду бойових дій артилерійських підрозділів Збройних Сил України під час виконання бойових завдань, з метою формування у них високих військово-професійних та морально-психологічних якостей.

Як зазначив у своїй промові курсант 50-го взводу, випускник кафедри військової підготовки СумДУ Максим ДІНЕЦЬ: «Зараз, коли в українській армії розпочався процес переходу від старої системи до натовської, ми добре усвідомлюємо, що цей шлях буде непростий, адже потрібно змінювати керівні документи й систему загалом, тактику й робочі алгоритми. Але нас, майбутніх офіцерів і командирів, протягом усіх двох років навчань, досвідчені викладачі військової кафедри постійно повторювали:

«Незважаючи на реформи вам, молодим командирам, треба добре пам’ятати, що просто стати під кулю, проявляючи хоробрість - це не завдання. Хоробрість - це в першу чергу проявляти терпіння, а терпіння в небезпеці - це перемога. Українські солдати і сержанти, як справжні козаки - хоробрі, витривалі і терплячі, а тому по справжньому непереможні. Цінуйте і поважайте українських солдатів і сержантів, бережіть їх!»

На заходах були присутні: заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Вікторія МЕДВІДЬ, ректор Сумського державного університету Василь КАРПУША, начальник наукового центру бойового застосування ракетних військ і артилерії полковник Ігор НАУМЕНКО, начальник штабу 27 артилерійської бригади полковник Олег ПЕТРИК, військовий комісар Сумського обласного ТЦК та СП полковник Олексій СІРОШТАН.