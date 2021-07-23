ФК "Сумы" снова разгромно проиграл ФК "Сумы" оказался гостеприимным хозяином.

Сегодня, 31 августа, в Сумах "горожане" принимали мариупольский "Яруд".

Игра с начала игры была ровной без особых моментов. Счет на 21 минуте после отлично разыгранной комбинации с участием Вадима Гриппы и Яна Ковалевского открыл Никита Асеев.

На 39 минуте отличный шанс удвоить счет имел тот же Асеев, который после подачи штрафного пробил над ближней девяткой метров с 4-х.

В начале второго тайма гости сравняли - на 52 минуте забил Даниил Дмитриев, сначала попав головой в перекладину, а затем добил мимо вратаря. Где были защитники? - вопрос...

На 75 минуте мариупольцы вышли вперед: партнеры вывели один на один Владислава Сандрака-Винницкого, тот не промахнулся.

Через 4 минуты Евгений Корицкий после провала в обороне сумчан делает счет 1:3.

На 86 минуте очередной провал, и счет уже 1:4 после гола Ивана Мочевинского.

Уже в добавленное арбитром время мог забивать наш Богдан Колесник, однако пробил рядом со штангой.

В итоге 1:4, второе разгромное поражение "Сум" в двух проведенных матчах.