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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:15339

ФК "Сумы" снова разгромно проиграл

ФК "Сумы" оказался гостеприимным хозяином.

 
Сегодня, 31 августа, в Сумах "горожане" принимали мариупольский "Яруд".
 
Игра с начала игры была ровной без особых моментов. Счет на 21 минуте после отлично разыгранной комбинации с участием Вадима Гриппы и Яна Ковалевского открыл Никита Асеев.
 
На 39 минуте отличный шанс удвоить счет имел тот же Асеев, который после подачи штрафного пробил над ближней девяткой метров с 4-х.
 
В начале второго тайма гости сравняли - на 52 минуте забил Даниил Дмитриев, сначала попав головой в перекладину, а затем добил мимо вратаря. Где были защитники? - вопрос...
 
На 75 минуте мариупольцы вышли вперед: партнеры вывели один на один Владислава Сандрака-Винницкого, тот не промахнулся.
 
Через 4 минуты Евгений Корицкий после провала в обороне сумчан делает счет 1:3.
 
На 86 минуте очередной провал, и счет уже 1:4 после гола Ивана Мочевинского.
 
Уже в добавленное арбитром время мог забивать наш Богдан Колесник, однако пробил рядом со штангой.
 
В итоге 1:4, второе разгромное поражение "Сум" в двух проведенных матчах.
Спорт
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