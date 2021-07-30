Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:36273

В Сумах произошло два ДТП с участием учебных автомобилей

29 июля, около 17 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ковпака.

Прибыв туда и оградив место происшествия, инспекторы выяснили, что водитель Renault Kangoo, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, совершил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos. Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Патрульные составили на водителя автомобиля Renault Kangoo админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Через 2 часа еще одно автопроисшествие произошло на перекрестке улиц Степана Бандеры и Ильинская. Там водитель автомобиля Toyota Corolla, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz. Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения. Стражи порядка составили на Toyota Corolla протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

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Право Дтп
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