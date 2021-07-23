Учнівська молодь Сумщини взяла участь у Всеукраїнському етапі гри «Джура–2021: Буковинська січ» Рій «Отамани» Буринської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені Ю.М. Лавошника Буринської міської ради, який представляв Сумську область у рамках всеукраїнського етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), здобув ІІ місце в конкурсі «Відун»

Третій (Всеукраїнський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Джура 2021: Буковинська Січ» (Старша вікова група) проходив 19-29 липня 2021 року в Чернівецькій області на території Комунального закладу «Хотинська спеціальна школа № 1».

Під час заходу молоді козаки поринули в захоплюючу козацько-лицарську гру. Таборування було насичене конкурсами, змаганнями, квестами, майстер-класами, пізнавальними екскурсіями та мистецькими заходами.

У завершальному етапі гри «Сокіл» («Джура») брали участь рої майже всіх областей України, які здобули перемогу або стали призерами обласних етапів.