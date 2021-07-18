Сумський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом

21 июля пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества....
За незаконное пересечение границы к уголовной ответственности привлечены два гражданина РФ....
Работники ГБР, при содействии внутренней безопасности СБУ задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые совершили нападение и забрали оружие у...
В Службе безопасности Украины заявили об установлении причастности двух ее сотрудников к нападению на сотрудников Госпогранслужбы в ночь на воскресенье,...
Этой ночью на украинском-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам...