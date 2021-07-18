Сумський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом Якщо ви мрієте стати військовим і присвятити своє життя захисту і обороні державного кордону України,

Державна прикордонна служба України чекає на тебе, адже прикордонне відомство цінує і поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, вдосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою.

Інформуємо, що Сумський прикордонний загін на постійній основі продовжує комплектувати вакантні посади прикордонних підрозділів в межах Сумської області.

З питань прийняття на військову службу за контрактом або для з’ясування додаткової інформації з питань проходження військової служби ви можете звернутися до відділу комплектування Сумського прикордонного загону.

Наші контакти: м. Суми, провулок Громадянський, буд. 6, каб. 114 або за телефонами: 095-780-29-04, 097-189-10-95 (за попереднім записом).