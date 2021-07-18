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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:49139

Сумський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом

Якщо ви мрієте стати військовим і присвятити своє життя захисту і обороні державного кордону України,

Державна прикордонна служба України чекає на тебе, адже прикордонне відомство цінує і поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, вдосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою.
Інформуємо, що Сумський прикордонний загін на постійній основі продовжує комплектувати вакантні посади прикордонних підрозділів в межах Сумської області.
Більше інформації: https://recruiting.dpsu.gov.ua/.
Вимоги до кандидатів: https://dpsu.gov.ua/ua/vimogi-do-kandidativ/.
З питань прийняття на військову службу за контрактом або для з’ясування додаткової інформації з питань проходження військової служби ви можете звернутися до відділу комплектування Сумського прикордонного загону.
Наші контакти: м. Суми, провулок Громадянський, буд. 6, каб. 114 або за телефонами: 095-780-29-04, 097-189-10-95 (за попереднім записом).
Общество Пограничники
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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