В Сумах столкнулись «Опель» и «Таврия»

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.
На улице Кооперативная произошла авария с участием Volkswagen Passat и Mercedes-Benz....
ДТП произошло на перекрестке улицы Степана Бандеры и переулка Гетманский....
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля по улице Бульварной в Шостке....