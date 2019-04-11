В Конотопе ликвидировали возгорание жилого дома 27 июля в 7:49 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Елены Телиги в г. Конотоп.

О пожаре сообщила соседка, которая увидела сильное задымление из окна дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия подразделений, огонь охватил потолок на площади до 20 кв. м, перекрытые на площади до 15 кв. м, двери, окна и мебель. Образовалась угроза распространения огня на весь жилой дом и рядом расположенный соседский гараж. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны дозаправяли от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии до 1 км от очага горения.

В 8:13 возгорание локализовали, а в 9:13 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.