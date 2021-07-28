На Сумщине привито от коронавируса всего около 5% населения На Сумщине привито против COVID-19 более 138 тысяч человек, а том числе почти 53 тысячи - двумя дозами.

Как сообщила заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета, по состоянию на 28 июля в области сделано всего 138 456 прививок (13,2% от общей численности населения; в Украине - 12,3%), привилось 85 632 человек, в том числе 52 824 пациентов - двумя дозами.

По ее словам, недавно в область поступило 29 400 доз вакцины MODERNA (для прививки организованных коллективов, а также желающих в центрах вакцинации населения) и 27 000 доз вакцины CORONAVAC (осуществлено распределение с целью обеспечения всех пунктов прививки). В ближайшее время ожидается прибытие в область еще 3 510 доз вакцины ASTRAZENECA.