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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:00110

В Сумах проводят конкурс на руководителя больницы № 4

Управление здравоохранения проводит конкурс на замещение вакантной должности директора КНП «Клиническая больница № 4».

Прием документов для участия в конкурсе продлится до 26 августа 2021 года (до 17:15, ул. Леваневского, 26).

Вместе с пакетом документов претенденты на должность должны представить конкурсное предложение по развитию учреждения на среднесрочную перспективу (три года) с планом реформирования заведения в течение одного года; мерами по выполнению задач учреждения и результатами анализа возможных рисков, предложениями по улучшению экономических и финансовых показателей учреждения, повышения эффективности его деятельности, предотвращения коррупции; предложениями по привлечению инвестиций для развития учреждения ;, предложениями по ожидаемой динамики улучшения основных показателей деятельности учреждения.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 78-70-00, (095) 816-10-42 или по электронной почте: uoz@smr.gov.ua.

Общество Больница № 4 Конкурс на замещение вакансии
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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