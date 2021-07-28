На Сумщине еще 27 человек подхватили коронавирус (подробности) По состоянию на 28 июля в Сумской области 78 389 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 27 человек (Бурынский район - 3, Конотоп - 1, Конотопский район - 1, Лебедин - 3, Ахтырка - 1, Ромны - 1, Сумы - 12, Тростянецкий район - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1343 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 730 человек, из них за минувшие сутки - 17 (Лебединский район - 1, Глуховский район - 3, Сумы - 7, Сумской район - 2, Тростянецкий район - 1, Шостка - 3).