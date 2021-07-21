У Сумах покажуть виставку «Друзів Дагера»

Відкриття призначене на 13.00. Вхід вільний із дотриманням протиепідемічних заходів.
“Архітектурна акварель” – це коли відомий проєктувальник, архітектор, лауреат багатьох престижних премій помічає в собі талант художника, розвиває його до...
Сегодня, 26 июля, липоводолинский «Альянс» стартует в новом сезоне чемпионата Украины по футболу в первой лиге....
Вуличний музичний фестиваль «Галерея FEST» чекає на вас у своїй ламповій, мистецькій атмосфері....
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24-25 июля на теннисных кортах КП «МСК «Теннисная Академия» состоится «Открытый чемпионат Сумской области по теннису»....