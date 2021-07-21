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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:38177

У Сумах покажуть виставку «Друзів Дагера»

29 липня у Центральній міській бібліотеці ім. Т.Шевченка (вул. кооперативна, 6, 2-й поверх) відкриється виставка фототовариства «Друзі Дагера» «У цих руїн є серце» за результатами пленеру у с. Бишкінь.

Відкриття призначене на 13.00. Вхід вільний із дотриманням протиепідемічних заходів.

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головний тренер ФК "Альянс"

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