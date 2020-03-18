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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:57354

В Сумской больнице № 4 новый директор

С сегодняшнего дня директором городской больницы № 4 стал Дмитрий Кравцов.

Он сообщил об этом в Фейсбуке.

Раньше он занимал должности начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации, главного врача городского роддома и др.

Общество Больница № 4 Дмитрий Кравцов
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