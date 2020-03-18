В Сумской больнице № 4 новый директор

Он сообщил об этом в Фейсбуке.
Раньше он занимал должности начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации, главного врача городского роддома и др.
Управление здравоохранения проводит конкурс на замещение вакантной должности директора КНП «Клиническая больница № 4»....
Дмитрий Кравцов после увольнения с должности начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации обратился общественности через Фейсбук....
Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко....
Сегодня, 18 мая, появилась информация, что начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов уволен с должности....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов....