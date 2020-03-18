В Сумской больнице № 4 новый директор С сегодняшнего дня директором городской больницы № 4 стал Дмитрий Кравцов.

Он сообщил об этом в Фейсбуке.

Раньше он занимал должности начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации, главного врача городского роддома и др.