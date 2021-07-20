В Сумах столкнулись ВАЗ и Ауди

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, просит патрульная полиция Сумщины.
23 июля около 15.30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева....
Сегодня вечером, 25 июля, произошло ДТП на перекрестке ул. Свободы и Январской....
На перекрестке улиц Свободы и Мира сегодня, 23 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие....
Сообщение об автопроисшествии на улице Романа Атаманюка патрульные получили 22 июля, около 13.30....
22 июля, около 13.30, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Героев Сумщины-Троицкая....