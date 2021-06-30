На Черниговщине в Днепре утонул житель Сум

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Черниговской области, мужчина утонул 23 июля. Его поиски продолжались три дня.
Обстоятельства и причина смерти сейчас устанавливают правоохранители.
Для оказания помощи по поднятию тела из воды привлекалось отделение 6-й ГПСЧ (пгт Репки) ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области (4 человека личного состава, 1 единица техники, лодка «Колибри - 360»).
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