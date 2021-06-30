Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:01309

На Черниговщине в Днепре утонул житель Сум

Из р. Днепр возле с. Неданчичи Черниговского района 26 июля достали тело жителя г. Сумы, 1955 года рождения.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Черниговской области, мужчина утонул 23 июля. Его поиски продолжались три дня.

Обстоятельства и причина смерти сейчас устанавливают правоохранители.

Для оказания помощи по поднятию тела из воды привлекалось отделение 6-й ГПСЧ (пгт Репки) ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области (4 человека личного состава, 1 единица техники, лодка «Колибри - 360»).

Общество Утопленник
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Киеве утонул житель Сумщины
19.07.2021 08:05

В Киеве утонул житель Сумщины

Шосткинец утонул в столице, приехав отдохнуть с друзьями на озеро....

В Степановке утонул мужчина
16.07.2021 13:25

В Степановке утонул мужчина

15 июля в 14.28 в пгт Степановка Сумского района из местного пруда работники КП «Сумская областная водолазно-спасательная служба» подняли на...

15.07.2021 14:22

В Шостке полиция устанавливает личность утопленника

Тело мужчины обнаружили вчера, 14 июля, на Химреактивовском озере....

В Сумах в реке утонул неизвестный
05.07.2021 11:04

В Сумах в реке утонул неизвестный

Работники городской спасательно-водолазной службы достали из реки Псел тело неизвестного мужчины....

На Сумщине утонул мужчина
30.06.2021 13:36

На Сумщине утонул мужчина

29 июня в 9:35 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи в изъятии тела человека из р....

Новости

На Сумщине 16 новых случаев заболевания коронавирусом: в Сумах – 0 (подробности)
Сегодня 08:44
На Черниговщине в Днепре утонул житель Сум
Сегодня 09:01
Липовая Долина на Сумщине останется без газа
Сегодня 08:39
В Сумах два микрорайона останутся без воды
Сегодня 08:19
Рятувальники провели профілактичний рейд по водним об`єктам на території Сумського району
Сегодня 08:01
Президент «Альянса» о матче с «Металлистом»: «Приезжают и убивают команду. Будем что-то решать, или снимать команду»
Вчера 21:36
«Альянс» уступил в первом матче
Вчера 20:25
Кожна громада може отримати від держави до 2 млн грн на розвиток соціальних послуг в рамках пілотного проекту
Вчера 17:57
В Сумах отметили Международный день шахмат турниром
Вчера 17:30
У Сумах відбудеться безкоштовне тестування на вірусний гепатит С!
Вчера 17:10
На Сумщине обнаружили нелегальных сборщиков ягод
Вчера 16:48
Краснопольщина останется без газа
Вчера 16:38
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
Сегодня 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
Вчера 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
Вчера 13:34
На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
Вчера 12:31
Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard
Вчера 09:46
Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
23.07.2021 19:17
Большие картины – стильное решение в интерьере ®
23.07.2021 17:38
Двух СБУшников отпустили, а третий "запел": новые детали нападения на сумских пограничников
22.07.2021 21:19
Валерій Партала: Моя справа – помста Бови за наші антикорупційні розслідування
22.07.2021 09:33
Почему можно заболеть коронавирусом после вакцинации
21.07.2021 16:49
Неочікуваний лідер: експерти назвали партію з найвищою активністю на Сумщині
21.07.2021 13:33
С каждым годом на ремонт тротуаров в Сумах выделяют все меньше денег
20.07.2021 16:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.