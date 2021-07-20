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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Уряд ліквідував заповідник “Державотворці Сіверщини” з усипальницею гетьманів Скоропадських

Істориків, краєзнавців і патріотів украй обурила скандальна постанова Кабінету міністрів, якою фактично ліквідовано державний історико-архітектурний заповідник «Державотворці Сіверщини», що мав бути сформований навколо усипальниці гетьманської родини Скоропадських у Шосткинському районі Сумської області.

Як повідомляє Україна молода, відповідну постанову №758 уряд Шмигаля ухвалив 21.07.2021 р.

«Скасувати як таку, що нереалізована, постанову Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 527 «Про створення Державного  історико-архітектурного заповідника “Державотворці Сіверщини», – йдеться у постанові КМУ.

Зауважимо, що у 2019 році комплекс пам’яток архітектури в селі Гамаліївка та у місті Шостка Сумської області було оголошено Державним історико-культурним заповідником з віднесенням його до сфери управління Мінкультури.

Відповідно до постанови Міністерство культури України мало до кінця 2019 року затвердити положення про заповідник, межі та зони охорони заповідника, розробити план організації його території, визначити обсяги, вартість та строки проведення робіт з реставрації об’єктів, включених до складу заповідника.

«У 2019-2020 рр. про заповідник писали і говорили всі місцеві і чимало національних ЗМІ. Мовляв, нарешті старовинний український монастир – усипальницю Скоропадських буде врятовано! Мовляв, як це важливо, адже йдеться про український історичний об’єкт, що поблизу державного кордону з Росією», – написав представник Українського інституту національної пам’яті Павло Подобєд в соцмережах, реагуючи на ліквідацію заповідника урядом.

Не дивно, що тут  планували створити новий історико-культурний бренд Шосткинщини.

Історик нагадує, що минулого року центральний об’єкт «Державотворців Сіверщини» – Гамаліївський монастир, що знаходиться в руках Московського патріархату, зайнявся і горів так, що було видно далеко за селом.

«Добре, що крипта, у якій знаходяться сім поховань роду Скоропадських, була замурована під підлогою монастиря, а відтак вона не мала б сильно постраждати», – наголошує пан Подобєд. 

Після чого науковець констатує: «І ось, після двох років тиші, Уряд знову згадав про усипальницю Скоропадських – щоб поставити хрест на сакральній українській пам’ятці початку XVIII століття».

Зауважимо, що архітектурний комплекс усипальниці родини Скоропадських – Гамаліївський монастир – та інші пам’ятки архітектури Шосткинського району мають колосальне історичне значення для України, пише Шостка-ньюз.

Общество
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