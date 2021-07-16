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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине еще 26 случаев заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)

По состоянию на 23 июля в Сумской области 78 284 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 26 человек (Белопольский р-н - 2, Конотоп - 2, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 1, Роменский р-н - 1, Сумы - 6, Сумской р-н - 1, Тростянецкий р-н - 6, Шостка - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1339 летальных случая, из них за минувшие сутки - 3 (Белопольский р-н - 1, Ромны - 1, Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 657 человек, из них за минувшие сутки - 47 (Белопольский р-н - 1, Глуховский р-н - 2, Конотоп - 7, Краснопольский р-н - 4, Кролевецкий р-н - 1, Роменский р-н - 3, Сумы - 18, Сумской р-н - 11).

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Общество Коронавирус
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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