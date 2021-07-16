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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:05452

Сумской лучник завершил квалификацию в Токио

В Токио стартовал олимпийский турнир среди лучников.

Сегодня, 23 июля, прошли квалификационные стрельбы среди 64 лучших лучниц и лучников.

Среди мужчин Украину представляет только сумчанин Алексей Гунбин, который показал 28-й результат, выбив 656 очков 72 стрелами.

В 1/32 финала он встретится с Tarundeep RAI из Индии.

Спорт Алексей Гунбин Олимпийские игры Стрельба из лука
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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