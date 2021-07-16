Сумской лучник завершил квалификацию в Токио

Сегодня, 23 июля, прошли квалификационные стрельбы среди 64 лучших лучниц и лучников.
Среди мужчин Украину представляет только сумчанин Алексей Гунбин, который показал 28-й результат, выбив 656 очков 72 стрелами.
В 1/32 финала он встретится с Tarundeep RAI из Индии.
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