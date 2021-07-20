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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:32324

Сумщина в ТОП-5 по новым случаям заболевания коронавирусом

598 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за понедельник, 35 из них на Сумщине.

В частности, в Украине заболели 23 ребенка и 13 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 279 человек; летальных исходов - 25; выздоровели - 540 человек; осуществлено тестирований за сутки - 42411 (в частности методом ПЦР - 21459, методом ИФА - 8387), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 12565.

За все время пандемии в Украине заболело - 2245275 человек; выздоровели - 2181925 человек; летальных исходов - 52 756; проведения ПЦР-тестов - 11182527.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 228 случаев;

- Винницкая область - 9 случаев;

- Волынская область - 4 случая;

- Днепропетровская область - 32 случая;

- Донецкая область - 48 случаев;

- Житомирская область - 11 случаев;

- Закарпатская область - 5 случаев;

- Запорожская область - 14 случаев;

- Ивано-Франковская область - 7 случаев;

- Киевская область - 6 случаев;

- Кировоградская область - 1 случай;

- Луганская область - 35 случаев;

- Львовская область - 20 случаев;

- Николаевская область - 4 случая;

- Одесская область - 35 случаев;

- Полтавская область - 15 случаев;

- Ровенская область - 3 случая;

- Сумская область - 35 случаев;

- Тернопольская область - 1 случай;

- Харьковская область - 18 случаев;

- Херсонская область - 30 случаев;

- Хмельницкая область - 19 случаев;

- Черкасская область - 13 случаев;

- Черновицкая область - 4 случая;

- Черниговская область - 1 случай.

Общество Коронавирус
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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