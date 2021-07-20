Сумщина в ТОП-5 по новым случаям заболевания коронавирусом

В частности, в Украине заболели 23 ребенка и 13 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 279 человек; летальных исходов - 25; выздоровели - 540 человек; осуществлено тестирований за сутки - 42411 (в частности методом ПЦР - 21459, методом ИФА - 8387), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 12565.
За все время пандемии в Украине заболело - 2245275 человек; выздоровели - 2181925 человек; летальных исходов - 52 756; проведения ПЦР-тестов - 11182527.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 228 случаев;
- Винницкая область - 9 случаев;
- Волынская область - 4 случая;
- Днепропетровская область - 32 случая;
- Донецкая область - 48 случаев;
- Житомирская область - 11 случаев;
- Закарпатская область - 5 случаев;
- Запорожская область - 14 случаев;
- Ивано-Франковская область - 7 случаев;
- Киевская область - 6 случаев;
- Кировоградская область - 1 случай;
- Луганская область - 35 случаев;
- Львовская область - 20 случаев;
- Николаевская область - 4 случая;
- Одесская область - 35 случаев;
- Полтавская область - 15 случаев;
- Ровенская область - 3 случая;
- Сумская область - 35 случаев;
- Тернопольская область - 1 случай;
- Харьковская область - 18 случаев;
- Херсонская область - 30 случаев;
- Хмельницкая область - 19 случаев;
- Черкасская область - 13 случаев;
- Черновицкая область - 4 случая;
- Черниговская область - 1 случай.
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