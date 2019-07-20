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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 07:59270

Сумчане стали абсолютными чемпионами Украины по тяжелой атлетике

На выходных в Киеве проходил чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди ветеранов.

Сумчанка Марина Коба в весовой категории до 71 кг в возрасте 40-44 лет заняла первое место показав сумму 147 кг (60 кг вы рывке + 87 кг в толчке). Также она стала абсолютной чемпионкой среди всех возрастных и весовых категорий.

С таким же результатом – абсолютным чемпионством – завершил турнир Евгений Кузяшев, который в возрасте 35-39 лет и весе до 89 кг был лучшим с результатом 301 кг (130 + 171), а также Виктор Мозговой (78 лет) - 83 кг суммарно.

Чемпионами стали Игорь Казаков (56 лет) - 145 кг суммарно, Александр Добровольский (57 лет) - 150 кг суммарно.

Спорт Тяжелая атлетика
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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