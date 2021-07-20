На Сумщине еще 35 человек подхватили коронавирус (подробности) По состоянию на 20 июля в Сумской области 78 204 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 35 человек (Бурынский район - 2, Великописаревский район - 1, Глухов - 1, Конотоп - 5, Конотопский район - 1, Кролевецкий район - 1, Ахтырский район - 3, Сумы - 2, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 3, Шостка - 12 Шосткинский район - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1333 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 592 человека, из них за минувшие сутки - 40 (Белопольский район - 2, Конотоп - 4, Конотопский район - 4, Краснопольский район - 3, Ахтырка - 1, Путивльский район - 2, Сумы – 13, Сумской район - 8, Тростянецкий район - 3).