На Сумщине еще 35 человек подхватили коронавирус (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 35 человек (Бурынский район - 2, Великописаревский район - 1, Глухов - 1, Конотоп - 5, Конотопский район - 1, Кролевецкий район - 1, Ахтырский район - 3, Сумы - 2, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 3, Шостка - 12 Шосткинский район - 3).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1333 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 592 человека, из них за минувшие сутки - 40 (Белопольский район - 2, Конотоп - 4, Конотопский район - 4, Краснопольский район - 3, Ахтырка - 1, Путивльский район - 2, Сумы – 13, Сумской район - 8, Тростянецкий район - 3).
598 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за понедельник, 35 из них на Сумщине....
По состоянию на 19 июля в Сумской области 78 169 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
За прошедшую неделю заболело на 20% сумчан больше, чем за предыдущую....
Статистику предоставила сегодня, 19 июля, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 18 июля в Сумской области 78 166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....