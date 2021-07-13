На Сумщині пройде масштабний «Kulish Fest» У Шосткинській громаді пройде масштабний «Kulish Fest» з кінним козацьким шоу, турніром кашоварів, сінною дискотекою і не тільки

Цього року Шосткинщина відзначатиме 202 річницю з Дня народження славетного земляка, класика української літератури Пантелеймона Куліша. За інформацією Шосткинської міської ради, 6 серпня з приводу дати відбудеться «Kulish Fest». Традиційно святкування відбуватиметься у трьох локаціях Шосткинської громади.

З 14:30 у бібліотеці ім. Л.М. Толстого, де розташований музей П.Куліша, проходитимуть книжкова панорама, літературний Пантелеймон-аукціон «Хто його знає?», аристократична фото локація під супровід музичного фону, що викликає бажання підтанцьовувати.

О 16:20 біля пам’ятника Кулішу в селищі Вороніж почнеться екскурсія по місцям становлення письменника «Де Панько у штанцях бігав», виступ скрипаля, що «взірвав» соціальні мережі, лунатимуть пісні на слова Пантелеймона Куліша.

О 17:00 стартує велопробіг «До батька на Хутір» з Воронежа до села Гукове. Край села проходитиме концерт, працюватиме виставка-ярмарок народних умільців.

Організатори свята запрошують до участі усіх народних майстрів, які б хотіли приєднатися, продемонструвати свої таланти та роботи, а також волонтерів, що на безоплатній основі допомогли б у встановленні конструкцій, організації свята. Телефонуйте: (095) 363 21 05 (координатор заходу Ніна).

Також планується кінне козацьке шоу, турнір кашоварів «Староста молодець!» та сінна дискотека.

Цього дня, як завжди, за підтримки міської ради, буде організовано підвоз усіх бажаючих на святкування до Гукова. Будуть відправлятися автобуси о 16:00 від музею Куліша у Шостці та о 16:50 з місця святкування у Воронежі, пише Шостка.інфо.