Сумщина знов є лідером за показником кількості україномовних пісень в ефірі радіостанцій

Нагадаю, що закон передбачає квоту для україномовних пісень в ефірі радіостанцій не менше 35%. Середньозважений загальноукраїнський показник - 57%. В масштабах України моніторингами було охоплено 238 ефірних місцевих та регіональних телерадіокомпаній, в тому числі на Сумщині - 11.