Сумщина знов є лідером за показником кількості україномовних пісень в ефірі радіостанцій

Найбільший показник (100%) мають декілька ФМ-радіостанцій області:
МІ «РТВ-ЦЕНТР «ВЕЖА», частота 103,9 МГц ум. Конотопі;
Міськрайонна радіостудія «Ромен», частота 106,6 МГц у м. Ромни;
КП ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТРК ТРОСТЯНЕЦЬ»,
частота 105,4 МГц у м. Тростянці;
КП «ТРК «ОХТИРКА», частота 103,7 МГц у м. Охтирці;
КО Білопільської районної ради «Білопільська редакція районного радіомовлення «ВИР», частота 90,5 МГц у м. Білопіллі;
ПрАТ «ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС»,
частота 102,5 МГц у м. Шостці.
Нагадаю, що закон передбачає квоту для україномовних пісень в ефірі радіостанцій не менше 35%. Середньозважений загальноукраїнський показник - 57%. В масштабах України моніторингами було охоплено 238 ефірних місцевих та регіональних телерадіокомпаній, в тому числі на Сумщині - 11.
Радіокомпанії Сумської області також виконують вимоги закону щодо ведення передач українською мовою.
Середній показник у I півріччі 2021 року – 98,22%, повідомила проедставниця Нацради з питань телебачення та радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко.