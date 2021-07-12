На Сумщине полицейские оперативно разыскали 5 пропавших детей Меньше суток понадобилось правоохранителям области, чтобы разыскать без вести пропавших несовершеннолетних детей.

18 июля в дежурную часть Шосткинского районного управления полиции позвонил охранник областного центра социально-психологической реабилитации детей и сообщил, что около восьми вечера четверо детей исчезли.

Подобное сообщение поступило вчера на специальную линию 102 от жительницы города Сумы. Она рассказала, что около четырех часов дня ее внука ушла из дома и исчезла.

На поиски несовершеннолетних были задействованы полицейские Сум и Шостки, а соответствующие ориентировки были разосланы в территориальные подразделения полиции области.

Уже через несколько часов поисков полицейским удалось установить местонахождение подростков. Оказалось, все это время дети гуляли по городу.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. С несовершеннолетними беглецами полицейские провели воспитательную беседу о недопустимости такого поведения в будущем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.