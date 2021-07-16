На Сумщине еще 13 человек подхватили коронавирус (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 13 человек (Белопольский район - 2, Бурынский район - 1, Конотоп - 1, Конотопский район - 1, Кролевецкий район - 1, Лебедин - 1, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 1, Сумы - 2, Сумской район - 2).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1332 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Ахтырский район - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 523 человек, из них за минувшие сутки - 35 (Глуховский район - 2, Краснопольский район - 1, Лебедин - 1, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 1, Ромны - 4, Роменский район - 8, Середина-Будский район - 1, Сумы - 12, Сумской район - 3).
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