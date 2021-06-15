Команда конотопчанки выиграла у фаворитов на Кубке европейских чемпионов

Команда «Мрія-2006» (Ананьев, Одесская обл.), за которую играет воспитанница конотопского и сумского футбола, конотопчанка Юлия Дехтяр, во третьей игре в группе обыграла испаснкий «СFF Madrid» 5:4.
После трех игр у наших 5 очков и третье место, осталась одна игра в группе против «CFP Cáceres F» снова из Испании, у которой 3 очка и четвертое место.
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