Команда конотопчанки выиграла у фаворитов на Кубке европейских чемпионов В португальском Назаре продолжается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

Команда «Мрія-2006» (Ананьев, Одесская обл.), за которую играет воспитанница конотопского и сумского футбола, конотопчанка Юлия Дехтяр, во третьей игре в группе обыграла испаснкий «СFF Madrid» 5:4.

После трех игр у наших 5 очков и третье место, осталась одна игра в группе против «CFP Cáceres F» снова из Испании, у которой 3 очка и четвертое место.