Без электричества остался 31 населенный пункт в Сумской

Причиной отключения стало срабатывание систем автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП), сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что обесточивание произошло в трех областях. Во Львовской - в 79 населенных пунктах, в Закарпатской - в 59 и в Сумской - в 31.
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