Без электричества остался 31 населенный пункт в Сумской В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) без света остались 169 населенных пунктов Украины.

Причиной отключения стало срабатывание систем автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП), сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что обесточивание произошло в трех областях. Во Львовской - в 79 населенных пунктах, в Закарпатской - в 59 и в Сумской - в 31.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.