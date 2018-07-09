Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:20144

Сумских детей калечат по дороге к областной больнице (фото)

Фото метровых ям на дороге к областной детской больнице выложил в Фейсбуке сумчанин Вячеслав Никоненко.

«Два с половиной года назад, тогда еще будущий Президент Украины рассказывал нам об Украине его мечты. Украина, где дороги есть, а дураков - нет.

Но простите, что это происходит с дорогами в сумской областной детской больницы? Вот этими выбоинами ежедневно везут детей кареты скорой помощи!

Неужели в 2021 году, когда есть деньги на флагштоки, фонтаны, большое строительство и поддержку отечественного кинематографа, нет денег на ямочный ремонт, чтобы больных детей в больницах лечили, а не калечили по дороге к ним?», - написал сумчанин.

Общество Ямы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские патрульные будут искать ямы на дорогах
22.03.2020 21:01

Сумские патрульные будут искать ямы на дорогах

Работники отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции начали весенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети....

В Сумах посыпался еще один спуск с Соборной
17.07.2019 15:49

В Сумах посыпался еще один спуск с Соборной

В пер. Терезова от Кооперативной до Воскресенской после очередного ливня образовались огромные ямы....

Сумские власти не знают, кто должен заделать полуметровые ямы на дороге в центре города
06.08.2018 08:07

Сумские власти не знают, кто должен заделать полуметровые ямы на дороге в центре города

На ул. Кузнечной, отремонтированной всего пару лет назад, образовалось несколько ям глубиной до 50 см....

Сумские дорожники закрасили надписи вместо латания ям
10.07.2018 12:30

Сумские дорожники закрасили надписи вместо латания ям

После появления надписей на ул. Троицкая, сигнализирующих мэру Сум Александру Лысенко о ямах, через день их (надписи, а не ямы)...

Мэру Сум указали на ямы на дорогах
09.07.2018 14:40

Мэру Сум указали на ямы на дорогах

На дорогах Сум активисты снова подписали ямы фамилией мэра....

Новости

Власть меняется: в Сумах новый исполком
Сегодня 11:58
На Сумщині ще 22 випадки коронавірусу: 2 летальних (подробиці)
Сегодня 08:34
Міст через річку Псел на обході Сум: до ремонту та після (відео)
Сегодня 16:30
В Сумах открыли отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи
Сегодня 16:25
Сумских детей калечат по дороге к областной больнице (фото)
Сегодня 16:20
Акперов возглавил бюджетную комиссию: означает ли это, что эпохе БЮТ в Сумах пришел конец?
Сегодня 16:11
В центре Сум столкнулись легковушка и мотоцикл (видео)
Сегодня 16:03
Сегодня вечером Курский микрорайон в Сумах останется без троллейбусов
Сегодня 15:26
Сумська обласна служба зайнятості: як спрацювали у I півріччі
Сегодня 15:11
ВСП 21 июля рассмотрит дисциплинарное дело в отношении главы Сумского апелляционного суда
Сегодня 14:27
В Сумы едет президент Зеленский
Сегодня 14:14
На севере Сумщины прогнозируют ухудшение погодных условий
Сегодня 13:54
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.