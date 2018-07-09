Сумских детей калечат по дороге к областной больнице (фото)

«Два с половиной года назад, тогда еще будущий Президент Украины рассказывал нам об Украине его мечты. Украина, где дороги есть, а дураков - нет.
Но простите, что это происходит с дорогами в сумской областной детской больницы? Вот этими выбоинами ежедневно везут детей кареты скорой помощи!
Неужели в 2021 году, когда есть деньги на флагштоки, фонтаны, большое строительство и поддержку отечественного кинематографа, нет денег на ямочный ремонт, чтобы больных детей в больницах лечили, а не калечили по дороге к ним?», - написал сумчанин.
Работники отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции начали весенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети....
В пер. Терезова от Кооперативной до Воскресенской после очередного ливня образовались огромные ямы....
На ул. Кузнечной, отремонтированной всего пару лет назад, образовалось несколько ям глубиной до 50 см....
После появления надписей на ул. Троицкая, сигнализирующих мэру Сум Александру Лысенко о ямах, через день их (надписи, а не ямы)...
На дорогах Сум активисты снова подписали ямы фамилией мэра....