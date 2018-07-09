Сумских детей калечат по дороге к областной больнице (фото) Фото метровых ям на дороге к областной детской больнице выложил в Фейсбуке сумчанин Вячеслав Никоненко.

«Два с половиной года назад, тогда еще будущий Президент Украины рассказывал нам об Украине его мечты. Украина, где дороги есть, а дураков - нет.

Но простите, что это происходит с дорогами в сумской областной детской больницы? Вот этими выбоинами ежедневно везут детей кареты скорой помощи!

Неужели в 2021 году, когда есть деньги на флагштоки, фонтаны, большое строительство и поддержку отечественного кинематографа, нет денег на ямочный ремонт, чтобы больных детей в больницах лечили, а не калечили по дороге к ним?», - написал сумчанин.