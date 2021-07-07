В центре Сум столкнулись легковушка и мотоцикл (видео) 13 июля, около 22.00, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Харьковская-Гагарина.

Прибыв туда и оградив место происшествия, инспекторы установили, что 29-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мотоциклом Aprilia, водитель которого двигался во встречном направлении прямо. Врачи осмотрели участников ДТП, но от медицинской помощи они отказались.

Выяснилось, что 22-летний водитель мототранспорта не имел водительского удостоверения соответствующей категории. Проверив транспортные средства по имеющимся базам, инспекторы установили, что номерные знаки, которые были на мотоцикле, не соответствуют действительности, а мотоцикл с аналогичным VIN-кодом зарегистрирован в столице Украины под совсем другими номерными знаками. По данному факту на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Стражи порядка составили на водителя автомобиля протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), а на водителя мотоцикла вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.

Впоследствии водитель двухколесного транспортного средства самостоятельно обратился в медицинское учреждение с телесными повреждениями. По факту обращения проводится проверка.