В центре Сум столкнулись легковушка и мотоцикл (видео)

Прибыв туда и оградив место происшествия, инспекторы установили, что 29-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мотоциклом Aprilia, водитель которого двигался во встречном направлении прямо. Врачи осмотрели участников ДТП, но от медицинской помощи они отказались.
Выяснилось, что 22-летний водитель мототранспорта не имел водительского удостоверения соответствующей категории. Проверив транспортные средства по имеющимся базам, инспекторы установили, что номерные знаки, которые были на мотоцикле, не соответствуют действительности, а мотоцикл с аналогичным VIN-кодом зарегистрирован в столице Украины под совсем другими номерными знаками. По данному факту на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Стражи порядка составили на водителя автомобиля протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), а на водителя мотоцикла вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.
Впоследствии водитель двухколесного транспортного средства самостоятельно обратился в медицинское учреждение с телесными повреждениями. По факту обращения проводится проверка.
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