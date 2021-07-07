Акперов возглавил бюджетную комиссию: означает ли это, что эпохе БЮТ в Сумах пришел конец? На сегодняшней сессии Сумского городского совета моновласть городского головы Сум Александра Лысенко дала трещину.

Полная замена представителей фракции «Батькивщина» на представителей оппозиционной «Европейской Солидарности» в постоянных комиссиях может стать приговором для Александра Лысенко, который отныне вынужден будет считаться с мнением оппозиционных депутатов. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что наиболее «маститую» бюджетную комиссию теперь возглавит непримиримый оппонент Александра Лысенко – Вадим Акперов. Поэтому вертикаль власти, которую выстраивали в Лысенко, ставя на должности своих представителей, обрушилась в один момент. Пылкий «БЮТовец» Владимир Шилов, который был во главе бюджетной комиссии, уступил пост Вадиму Акперову. Еще один представитель команды Лысенко Александр Зименко оставил должность председателя Постоянной комиссии по вопросам законности. Вместо него во главе ее теперь Евгений Косяненко.

На замене председателей комиссий дело не остановилось. Представители «ЕС» Дмитрий Хандурин и Инна Босенко получили еще две должности секретарей в комиссии по вопросам архитектуры и в комиссии по вопросам ЖКХ соответственно. И здесь снова пришлось потеснить «Батькивщину», а именно Александра Джаришнелова (комиссия по вопросам архитектуры) и Анатолия Сагача (комиссия по вопросам ЖКХ). Как дальше будет развиваться ситуация – покажет время, однако с сегодняшнего дня моноуправление городом партией «Батькивщина» точно под большим вопросом!