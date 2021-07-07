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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:26432

Сегодня вечером Курский микрорайон в Сумах останется без троллейбусов

Начиная с 22:00 14 июля до 6:00 15 июля троллейбусы №7 и №10 А не будут совершать перевозок пассажиров от ул. Металлургов до ул. Ковпака и з-да «Центролит».

Вместо этого они будут курсировать по частично измененными схемами маршрутов: Центральный рынок - ул. Горького - ул. Леваневского - пр. Шевченко - Центральный рынок - дальше по маршруту. В связи с этим будет наблюдаться отклонения от расписания. Отслеживать перемещения коммунального транспорта в режиме on-line можно здесь:

http://troleybus.sumy.ua/transport-on-line

http://gps.sumy.ua/

Изменения в движении троллейбусов обусловлены проведением ремонтных работ на питающей подстанции АО «Сумыоблэнерго».

Просим пассажиров планировать маршруты поездок заранее и с учетом изменений, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Общество
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