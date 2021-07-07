Сегодня вечером Курский микрорайон в Сумах останется без троллейбусов

Вместо этого они будут курсировать по частично измененными схемами маршрутов: Центральный рынок - ул. Горького - ул. Леваневского - пр. Шевченко - Центральный рынок - дальше по маршруту. В связи с этим будет наблюдаться отклонения от расписания. Отслеживать перемещения коммунального транспорта в режиме on-line можно здесь:
http://troleybus.sumy.ua/transport-on-line
Изменения в движении троллейбусов обусловлены проведением ремонтных работ на питающей подстанции АО «Сумыоблэнерго».
Просим пассажиров планировать маршруты поездок заранее и с учетом изменений, сообщили в КП «Электроавтотранс».