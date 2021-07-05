Под Сумами авто слетело в кювет: пострадали двое

Как выяснилось, на автодороге 39-летняя водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» не справилась с управлением и слетела в кювет, в результате чего водитель и его 39-летний пассажир получили телесные повреждения различной тяжести. Вызванные на место медики доставили пострадавших в больницу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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