Спасатели раскрыли подробности гибели трех жителей Сумщины на воде В 2021 году на водных объектах области утонуло 20 граждан, а с начала купального сезона погибло 17людей (среди них двое детей).

11 июля в 8:00 в с. Подлипное Конотопского городского совета из местного пруда работниками полиции на поверхность было поднято тело мужчины, 1964 г.р. В 14:02 из водоема в с. Щатрище Ямпольской ОТГ работники полиции подняли на поверхность тело мужчины, 1956 г.р. В этот же день последний трагический случай зафиксировали в областном центре, в 21:15 из озера в садовом кооперативе «Олдыш», работниками Сумского городского водолазной спасательной службы, на поверхность было поднято тело мужчины, 1974 г.р.

Для предотвращения трагедий на водоемах необходимо придерживаться основных требований безопасного поведения!

Помните, что НЕЛЬЗЯ:

- оставлять детей без присмотра;

- заходить в воду в нетрезвом состоянии;

- купаться в незнакомых и необорудованных для этого местах;

- заплывать слишком далеко от берега.

Необходимо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации вовремя оказать необходимую помощь, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Сумской области.