Полицейские Сумщины обнаружили более тысячи кустов конопли

В Роменском районе, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак», правоохранители обнаружили более тысячи растений конопли на территории домовладения 48-летнего мужчины.
Полицейским Роменского районного отдела полиции стало известно, что ранее судимый 48-летний житель одного из сел района может выращивать растения конопли. Поэтому получив постановление суда, правоохранители провели обыск по месту жительства мужа, в ходе которого работники полиции обнаружили 1104 растения конопли. Все найденное полицейские изъяли и направили на экспертное дослиждення.
А в полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и по ч.1 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
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