На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание теплицы 7 июля в 7:44 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре теплицы на частном приусадебном участке в с. Постольное Сумского района.

На тушение выехала местная пожарная команда из с. Николаевка. Также, преодолев расстояние около 20 км, на место вызова прибыло отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра.

Как было установлено, происходило горение и тление полиэтиленовой пленки деревянной теплицы. В 8:07 пожарные локализовали пожар, предотвратив распространение пламени на всю постройку. В 8:30 возгорание полностью ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 единица техники местной пожарной команды, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.