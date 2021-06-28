В Украине зарегистрировали еще одну вакцину против COVID-19

Вакцина Janssen содержит обезврежен аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующего Шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации данной вакциной достаточно одной дозы.
Janssen разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.
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