Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:29756

На Сумщине легковушка врезалась в технику дорожников

4 июля в 14:00 к спасателям Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение, что на автодороге «Ромны - Сумы», вблизи села Пустовойтовка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в технику для ремонта дорог, в результате чего водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован, сообщает Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

На место вызова было направлено дежурное спасательное отделение.

Спасатели с помощью гидроинструмента отключили аккумулятор и обеспечили безопасность дорожного движения. Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах столкнулись ЗИЛ и легковушка
Сегодня 15:42

В Сумах столкнулись ЗИЛ и легковушка

На улице Героев Крут произошла авария с участием Daewoo Nexia и ЗИЛ....

В Сумах автомобиль столкнулся с мотоциклом: мотоциклист в больнице (видео)
Сегодня 15:12

В Сумах автомобиль столкнулся с мотоциклом: мотоциклист в больнице (видео)

4 июля, около 14 часов, на линию 102 поступило сообщение о ДТП с травмированными на улице Герасима Кондратьева....

В Сумах женщина на «Лексусе» сбила мотоциклиста
Сегодня 12:16

В Сумах женщина на «Лексусе» сбила мотоциклиста

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Сумах, в котором травмировался мотоциклист....

В Сумах в аварии пострадал 74-летний водитель
03.07.2021 13:32

В Сумах в аварии пострадал 74-летний водитель

2 июля, около 11:30, патрульные получили сообщение об автопроисшествии на улице Барановской....

В Шостке авто не разминулось с электроопорой
03.07.2021 13:01

В Шостке авто не разминулось с электроопорой

ДТП произошло сегодня, 3 июня, утром. По улице Партизан на повороте с улицы Некрасова в микрорайон Капсюль легковой автомобиль Skoda...

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.