На Сумщине легковушка врезалась в технику дорожников 4 июля в 14:00 к спасателям Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение, что на автодороге «Ромны - Сумы», вблизи села Пустовойтовка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в технику для ремонта дорог, в результате чего водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован, сообщает Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины. На место вызова было направлено дежурное спасательное отделение. Спасатели с помощью гидроинструмента отключили аккумулятор и обеспечили безопасность дорожного движения. Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.