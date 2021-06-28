На Сумщине легковушка врезалась в технику дорожников

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в технику для ремонта дорог, в результате чего водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован, сообщает Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.
На место вызова было направлено дежурное спасательное отделение.
Спасатели с помощью гидроинструмента отключили аккумулятор и обеспечили безопасность дорожного движения. Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.
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