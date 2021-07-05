Фармацевтичні компанії, які залишились вести свій бізнес в росії

Американська компанія Johnson & Johnson відмовилась піти з російського ринку
Німецька корпорація Bayer продовжує постачати в рф медикаменти, хоча й припинила будь-які інвестиції в росію та Білорусь
Американська Eli Lilly частково обмежила експорт ліків до росії, але обмеження не поширюються на ліки, потрібні хворим на рак чи діабет
Компанія Pfizer і надалі продаватиме ліки у рф, однак прибуток від продажу Pfizer обіцяє відправити на допомогу українцям
Крім того, компанії Sanofi, Merck Sharp & Dohme ltd, AbbVie Inc., як і низка інших залишаються в рф, але згадані компанії зупинили нові клінічні випробування в рф.
Загалом у списку понад 100 міжнародних фармацевтичних компаній, які сплачують податки та сприяють придбанню агресором нових ракет і бомб, що вбивають населення України.
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