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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Конотопский «Авиакон» завершает ремонт МИ-17В-5 для Афганистана — подробности

Госпредприятие «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» завершает капитальный ремонт вертолета Ми-17В-5 по контракту с Агентством поддержки и закупок НАТО (NSPA). Вскоре машина будет передана Национальному воздушному корпусу Афганистана.

Об этом сообщает пресс-служба завода «Авиакон».

Ранее этот контракт вызвал большую истерию у представителей российского холдинга «Вертолеты России».

«Украинские предприятия рискуют жизнью американских и афганских военных!»,  — так прокомментировала пресс-служба российского холдинга информацию об этом контракте.

«Этот ремонт следует считать нелегитимным, поскольку он будет выполнен без участия и контроля со стороны разработчика (АО «НЦВ Миль и Камов») и производителя (АО «КВЗ») данного типа вертолетов», — написали в пресс-службе холдинга.

Однако NSPA и США, которые в свое время за собственные средства приобрели около восьми десятков российских вертолетов для армии Афганистана, российские желания и мечты мало интересны. Ведь другого исполнителя такого ремонта (не из РФ) они ищут еще с 2015 года.

В пресс-службе предприятия констатируют, что ремонт уже заканчивается. Контракт был заключен с Агентством поддержки и закупок НАТО (NSPA), при участии Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт» в интересах Национального воздушного корпуса Афганистана. В настоящее время, после проведенного составления и отработки систем, заканчивается этап подготовки вертолета к проведению наземных и летных испытаний. Работы ведутся с соблюдением графика ремонта под контролем представителей NSPA. Окончательную техническую приемку и предоставление заказчику вертолета запланировано на вторую декаду июля.

Четкое выполнение предприятием договорных обязательств по настоящему контракту, уже в этом году, позволило расширить портфель заказов на выполнение капитального ремонта вертолетов Ми-17В-5 с Агентством поддержки и закупок НАТО (NSPA).

 
Экономика Авиакон
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