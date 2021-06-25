Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах? Статистику предоставила сегодня, 5 июля, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 58 человек (-12 за неделю). В том числе в 5-й горбольнице лечится 17 человек, 9 на кислородной поддержке, 2 в отделении интенсивной терапии, 1 на аппарате ИВЛ.

В больнице Святого Пантелеймона 14 больных, в том числе 2 в отделении интенсивной терапии.

В детской больнице 27 пациентов, 2 в отделении интенсивной терапии, все дышат самостоятельно, также 60 человека с другими инфекционными патологиями.

Всего в городских больницах 262 места для взрослых и 28 для детей, - все с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 7, 2 в интенсивной терапии на ИВЛ, 2 – на ИВЛ.

В областном госпитале для ветеранов 7 пациентов, 1 в интенсивной терапии.