Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 58 человек (-12 за неделю). В том числе в 5-й горбольнице лечится 17 человек, 9 на кислородной поддержке, 2 в отделении интенсивной терапии, 1 на аппарате ИВЛ.
В больнице Святого Пантелеймона 14 больных, в том числе 2 в отделении интенсивной терапии.
В детской больнице 27 пациентов, 2 в отделении интенсивной терапии, все дышат самостоятельно, также 60 человека с другими инфекционными патологиями.
Всего в городских больницах 262 места для взрослых и 28 для детей, - все с кислородом.
Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 7, 2 в интенсивной терапии на ИВЛ, 2 – на ИВЛ.
В областном госпитале для ветеранов 7 пациентов, 1 в интенсивной терапии.
За неделю в Сумах заболел коронавирусом 61 человек....
По состоянию на 5 июля в Сумской области 77 976 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 4 июля в Сумской области 77 966 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 3 июля в Сумской области 77 951 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 2 июля в Сумской области 77 930 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....