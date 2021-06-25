За выходные в «Романтике» привили от коронавируса 640 сумчан

По ее словам, за выходные в центре массовой вакцинации в МЦ «Романтика» сделали 640 прививок, 94 человека получили вторую дозу. Это меньше, чем на прошлых выходных, когда за три дня было сделано 1687 прививок, 34 – повторно.
Всего в области проведено 85 799 прививок, из них 2 дозы получили 22 502 человека. В Сумах проведено 42 466 прививок.
Об этом сегодня, 5 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Кроме центра в г. Сумы, который работает в МЦ «Романтика», в эти выходные в Ромнах, Ахтырке и Шостке откроются новые...
Согласно данным сети мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки 797 человека в Сумской области получили первую дозу...
В ближайшие выходные, 3 и 4 июля, в Сумах снова будет работать Центр массовой вакцинации от СOVID-19....
Об этом сегодня, 29 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко....