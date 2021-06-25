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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:58304

За выходные в «Романтике» привили от коронавируса 640 сумчан

Об этом сегодня, 5 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за выходные в центре массовой вакцинации в МЦ «Романтика» сделали 640 прививок, 94 человека получили вторую дозу. Это меньше, чем на прошлых выходных, когда за три дня было сделано 1687 прививок, 34 – повторно.

Всего в области проведено 85 799 прививок, из них 2 дозы получили 22 502 человека. В Сумах проведено 42 466 прививок.

Общество Вакцинация
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