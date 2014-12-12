Уроженку Сумщины судят в Киеве за похищение несовершеннолетней и принуждение к проституции

Резонансное дело рассматривает Деснянский районный суд Киева. Известно, что одна из двух женщин, которая находится на скамье подсудимых, уроженка города Дружба Шосткинского района, другая - г. Кривой Рог.
Обеим женщинам инкриминируют незаконное лишение свободы человека и вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией.
Детали преступления не сообщаются, потому что суд проходит в закрытом режиме. Известно лишь, что обеих женщин уже длительное время держат под стражей, ведь у следствия есть основания полагать, что они могут совершить другое преступление или скрываться от правосудия, сообщает Ямпіль.інфо.
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