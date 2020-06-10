Сегодня мэр Сум отчитается перед горожанами (трансляция) Сегодня, 3 июля, состоится отчет городского головы Александра Лысенко перед Сумской городской территориальной громадой по итогам деятельности исполнительных органов городского совета в 2020 году.

Место проведения - МЦ «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3). Начало - 10:00.