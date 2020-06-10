Сегодня мэр Сум отчитается перед горожанами (трансляция)

Место проведения - МЦ «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3). Начало - 10:00.
Отчет городского головы Александра Лысенко перед Сумской городской территориальной громадой по итогам деятельности исполнительных органов городского совета в 2020 году...
Сегодня, 23 апреля, роменский «Рятувальник» стартует в «Финале восьми» Второй лиги чемпионата Украины по футзалу....
Сегодня, 26 сентября, в 13.00, АФФК «Сумы» начнет матч 6-го тура Экстра-лиги против херсонского «Продэксима»....
Сегодня, 3 сентября, состоится публичный отчет городского головы Лебедина Александра Баклыкова....
Отчет городского головы Александра Лысенко перед территориальной громадой города Сумы состоится 18 июня 2020 года....