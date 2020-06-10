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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:02336

Сегодня мэр Сум отчитается перед горожанами (трансляция)

Сегодня, 3 июля, состоится отчет городского головы Александра Лысенко перед Сумской городской территориальной громадой по итогам деятельности исполнительных органов городского совета в 2020 году.

Место проведения - МЦ «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3). Начало - 10:00.

Политика Онлайн-трансляция Отчет мэра
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