Мэр Сум отчитается перед горожанами в «Романтике» Отчет городского головы Александра Лысенко перед Сумской городской территориальной громадой по итогам деятельности исполнительных органов городского совета в 2020 году состоится в субботу, 3 июля.

Отчет будет проходить в Молодежном центре «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3). Также все желающие смогут просматривать отчет в режиме онлайн-трансляции на YouTube-канале Сумского городского совета.

Мероприятие начнется с учетом всех карантинных ограничений в 10:00.

Вход свободный.

Текст выступления городского головы будет размещен на Информационном портале Сумского городского совета.

Напомним, согласно Закону Украины «О местном самоуправлении в Украине» и Устава территориальной общины города Сумы, городской голова не реже чем раз в год отчитывается о своей работе перед городской общиной на открытой встрече с горожанами.