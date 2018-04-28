Мэр Сум отчитается перед горожанами в «Романтике»

Отчет будет проходить в Молодежном центре «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3). Также все желающие смогут просматривать отчет в режиме онлайн-трансляции на YouTube-канале Сумского городского совета.
Мероприятие начнется с учетом всех карантинных ограничений в 10:00.
Вход свободный.
Текст выступления городского головы будет размещен на Информационном портале Сумского городского совета.
Напомним, согласно Закону Украины «О местном самоуправлении в Украине» и Устава территориальной общины города Сумы, городской голова не реже чем раз в год отчитывается о своей работе перед городской общиной на открытой встрече с горожанами.
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