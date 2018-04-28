Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:20393

Мэр Сум отчитается перед горожанами в «Романтике»

Отчет городского головы Александра Лысенко перед Сумской городской территориальной громадой по итогам деятельности исполнительных органов городского совета в 2020 году состоится в субботу, 3 июля.

Отчет будет проходить в Молодежном центре «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3). Также все желающие смогут просматривать отчет в режиме онлайн-трансляции на YouTube-канале Сумского городского совета.

Мероприятие начнется с учетом всех карантинных ограничений в 10:00.

Вход свободный.

Текст выступления городского головы будет размещен на Информационном портале Сумского городского совета.

Напомним, согласно Закону Украины «О местном самоуправлении в Украине» и Устава территориальной общины города Сумы, городской голова не реже чем раз в год отчитывается о своей работе перед городской общиной на открытой встрече с горожанами.

Политика Отчет мэра
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сегодня мэр Лебедина отчитается онлайн (трансляция)
03.09.2020 11:52

Сегодня мэр Лебедина отчитается онлайн (трансляция)

Сегодня, 3 сентября, состоится публичный отчет городского головы Лебедина Александра Баклыкова....

Мэру Сум уже можно задавать вопросы на ежегодный отчет
10.06.2020 12:05

Мэру Сум уже можно задавать вопросы на ежегодный отчет

Отчет городского головы Александра Лысенко перед территориальной громадой города Сумы состоится 18 июня 2020 года....

Мэр Сум собрался экономить на пиаре
04.05.2020 10:08

Мэр Сум собрался экономить на пиаре

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение директору департамента коммуникаций Антонине Кохан экономить на ежегодном отчете и поздравлениях на бигбордах....

Мэр Сум таки решил отчитаться перед жителями
04.04.2019 11:22

Мэр Сум таки решил отчитаться перед жителями

Отчет городского головы Александра Лысенко перед громадой за работу в 2018 году состоится в субботу, 13 апреля....

Сумчане перекрыли дорогу, требуя отчета от мэра Сум
28.04.2018 10:38

Сумчане перекрыли дорогу, требуя отчета от мэра Сум

Сегодня, 28 апреля, в Сумской областной филармонии проходит отчет городского головы Сум Александра Лысенко....

Новости

На Сумщине 26 новых случаев COVID-19 (подробности)
Сегодня 09:03
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
16.06.2021 14:02
Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
Сегодня 21:12
В Сумах на остановке столкнулись две маршрутки: пострадала пассажирка (видео)
Сегодня 20:52
Сумской футзалист взял «бронзу» чемпионата Беларуси
Сегодня 19:08
В Шостке поймали серийного гаражного вора
Сегодня 17:57
У Сумах День молоді святкуватимуть три дні
Сегодня 17:21
Мэр Сум отчитается перед горожанами в «Романтике»
Сегодня 17:20
Сумские хоккеисты выиграли «серебро» чемпионата Украины
Сегодня 17:10
Апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему руководителю Сумского НПО
Сегодня 16:37
До уваги сумських абітурієнтів: мінімальні бали для вступу на бюджет
Сегодня 16:19
В Сумах очередное ДТП с маршруткой
Сегодня 16:06
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
Сегодня 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
Сегодня 16:07
В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag
Сегодня 13:03
Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?
Сегодня 10:28
Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
Вчера 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
Вчера 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
Вчера 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
Вчера 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
21.06.2021 15:24
На Сумщине коронавирусные показатели идут вниз (итоги недели)
21.06.2021 13:02
Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
18.06.2021 13:11
На Сумщине завершилась основная сессия ВНО
18.06.2021 10:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
11.00; 15.45; 17.45
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.